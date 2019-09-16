陳庭妮參與短片《計程車》演出，該短片為戲劇《76号恐怖書店之恐懼罐頭》的影視計畫項目之一，第一季改編自網路小說《恐懼罐頭》，包含4部短片，《計程車》即為其中之一。陳庭妮怕看鬼片，她形容會接受演出邀請是想突破「心魔」，生活中所不敢，她在戲劇去嘗試，表演前她也特別請教導演「鬼片秘訣」。

導演洪子鵬透露，這回陳庭妮有突破性的演出，包括懷孕。而擅長拍鬼的他，說明這部短片表現30歲女性，不論內心或環境都受到許多壓迫，所以藉由恐怖類型來演繹女人在面對挫敗時，如何選擇以及勇敢面對。陳庭妮認為自己有著不輕言向現實環境退縮的性格，她聊起從小生長在台中，讀大學時，跑到台北來打拚，「沒有想過自己會上台北工作，尤其要當一位公眾人物。」

陳庭妮笑稱，小時候夢想很無聊，覺得會計小姐、DVD店員工都是很好的選擇，算是金牛座的她追求平穩生活的投射，雖然現在的演員生活與夢想差異很大，甚至有點衝突，但演員是她最想做的事。

(中時 )