「最強菜農」林佳新在臉書回應，「當初事件佳新做了不好示範，已鄭重道歉，但你們家的寵物有我家的健康快樂嗎？！」（摘自林佳新臉書）

立委、立法院副院長蔡其昌在臉書發文表示，小時候家裡有養狗，所以如何善待毛小孩，我們家特別有心得。（摘自蔡其昌臉書）

國民黨16日甫計畫徵召「最強菜農」林佳新參選台中市第一選區立委，隨即被爆出林佳新以酒餵狗的影片，對此，林佳新受訪時表示，餵狗狗喝酒的事，當初已經鄭重道歉，如今因表態要參選立委，而被冷飯熱炒，他不意外，畢竟參政是需要檢視的，未來會虛心接受批評，一生不放棄學習，往更好之路邁進。

素人從政的林佳新，是韓國瑜超級鐵粉，也是挺韓的「五虎將」之一的大將，今天中午才到國民黨台中市黨部表達參選台中市第一選區意願，願意挑戰立法院副院長蔡其昌，馬上被起底掀出餵小狗喝酒的舊聞。

林佳新隨即在臉書回應，「當初事件佳新做了不好示範，已鄭重道歉，但你們家的寵物有我家的健康快樂嗎？！」

「拜託我的takeo可是全村的吉祥物，連人都沒他快活」，林佳新強調，麻煩拿出政績政見遠景，不要東扯西扯，鄉親要看的是實實在在的議題。

林佳新在臉書PO文強調，講的義薄雲天，我們祝福誰出來參選都好，我們走我們的，敵人只有自己，加註「側翼」：咬死林佳新，不能放過他。

面對立委選舉對手曾虐狗，蔡其昌辦公室發言人蔡克斯回應，善待毛小孩、愛護毛小孩是台中市民的最大共識，台中更是友善寵物之都，「希望林先生能夠反省勿再犯，一起來關心相關動保法令與政策」。

蔡其昌在臉書也發文表示，小時候因為爸爸喜歡狗，家裡曾同時養好幾隻狗，小時候也常常得幫忙洗狗籠，所以如何善待毛小孩，我們家特別有心得。這是一個進步國家的議題，除了打造友善寵物城市外，國家整體政策也應配合，包括法令、政策、經費都需一併到位，我們會繼續努力。

虐狗舊事是否影響徵召林佳新，國民黨台中市黨部主委顏文正表示，市黨部依提名作業程序，由中央黨部做決定。

投入動保多年的台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，小狗與人相比，體重比人輕，不管是讓狗喝酒或強灌，都會造成小狗的健康，還有可能釀成酒精中毒，提醒民眾或飼主不要以此惡作劇，餵狗喝酒不只會讓小狗酒精中毒，還可能狗命不保。

(中時 )