狗兒遭魚槍射擊，魚鉤卡在頭部已緊急手術取出。（翻攝畫面／林和生屏東傳真）

屏東市發生恐怖殺狗案！林姓男子因隨手撫摸鄰居家黑狗，意外遭犬隻咬傷，他憤而拿出隨身攜帶空氣槍朝狗兒頭部開槍，現場只見血流滿地，黑狗當場慘死，警方獲報找來林男瞭解案情，除依動保法送辦，並將槍枝送鑑定，釐清是否違反槍砲彈藥刀械管制條例。

飼主泣訴，案發當時黑狗鍊在家門口騎樓，當時只聽到碰一聲巨響，以為是有人放鞭炮不以為意，沒想到開門一看、滿地鮮血，狗兒一動也不動，仔細檢查發現，牠頭部有一明顯彈孔，脖子下方則卡著子彈，氣得報警緝凶。

警方調閱監視器鎖定林男，他才坦言，與飼主家人均熟識，當時去訪友無端被狗咬，才會拿出改造手槍朝狗射殺，犯案後已隨手將槍枝丟棄；他也帶著員警起出改造手槍及彈匣各1支，詢後依法送辦，另槍枝待鑑定報告結果後，會依法移送屏檢偵辦。

無獨有偶，台灣動物緊急救援小組在中秋連假期間也接獲民眾通報，同樣在屏東市光復路一處民宅飼養家犬，被人以魚槍近距離攻擊，刺穿頭部，因倒鉤卡在頭頸部，傷勢相當嚴重，16日已透過手術將魚鉤取出，目前仍觀察密切觀察狗兒傷勢復原狀況。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，屏東一連發生2起家犬遭槍擊施虐案件，手法都極度殘忍，前所未見；他也呼籲警方及當地動保單位積極緝凶，盡速將虐待動物的恐怖凶手繩之以法。

(中時 )