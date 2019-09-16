繼蔡英文總統「騙小孩說」後，韓國瑜競選辦公室回應，民進黨這樣的說法，顯現了「自恃為高雄人的爸爸」的驕傲心態。立委管碧玲今日下午表示，韓國瑜上任高雄不到一年就跑去選總統，這種「恁爸」的心態，才是驕傲的韓國瑜。

近日天下雜誌公布2019縣市長施政滿意度調查結果，其中國民黨總統候選人暨現任高雄市長韓國瑜，在全台二十二位縣市首長滿意度調查中，敬陪末座。昨日蔡英文總統到高雄參加行程演說時表示，高雄在前任市長陳菊時代政績斐然，但到了韓國瑜當市長，卻變成施政滿意度最後一名。高雄就像陳菊帶大的小孩，現在卻被騙走。這番「騙小孩說」，引發韓國瑜陣營的回應。

韓國瑜今日中午發出聲明提到，高雄市民對民進黨執政的不滿，已明顯反映在去年的選舉結果。但民進黨卻將政權輪替視為「被騙走」，此番言論凸顯了民進黨無法苦民所苦的驕傲。

對此，管碧玲今天於臉書發出訊息指出，前任高雄市長陳菊的花媽綽號，是高雄市民自然喊出來的，昨天蔡英文總統在高雄行程時所發表的談話，是指媽媽愛孩子、照顧孩子的心情，但卻被高雄市長韓國瑜從「媽媽」扭曲成「爸爸」。管碧玲批評，韓國瑜跑去選總統，踩著高雄的背往上爬，這才是「恁爸」心態。

(中時 )