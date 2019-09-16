兩名好友18年前租車同遊出車禍，理賠金分擔喬不攏、埋下殺機。高市陳姓男子今年2月遭林姓老友持刀當街捅死，起因就是陳男18年前故意積欠林男父親代墊的車禍賠款，林男帶刀興師問罪過程中不慎刺中陳男心臟、肺，造成傷重不治。高雄地院今日宣判，林男依恐嚇危害安全罪，處拘役50日，得易科罰金。另殺人罪，判處14年，全案可上訴。

判決指出，林男與死者陳男原是舊識老友，2001年初兩人租車同遊發生車禍，由林父代墊十幾萬元賠款。事後陳男卻置之不理，林男催討多年未果，雙方也因此疏離。

今年2月，林男先以紙條恫嚇陳男「限期3天還我爸的12萬元…」、「是你不仁不義，不要怪我」等語，之後並從網路購買一把忍者刀，2月22日帶刀前往陳男住處樓下埋伏，趁陳男欲外出時當街攔人、興師問罪，兩人隨即爆發拉扯。

過程中林男人車倒地，還揮刀割傷陳男左膝與右食指，不慎刺中死者心臟、肺，造成陳男傷重倒地，送醫不治。警方獲報趕往現場逮人，林男坦承不慎殺人。

高雄地院今宣判，將林男依恐嚇危害安全罪，處拘役50日，得易科罰金。另殺人罪，判處14年，可再上訴。

(中時 )