勞動部屏東就業中心將在20日上午9點至中午12點半，於里港國小學生活動中心舉辦「里港地區現場徵才活動」，屆時有24家廠商、提供280個工作機會，歡迎民眾踴躍到場應徵。

屏東就業中心主任翁素足表示，里港當地工作機會包括：群力精密科技公司釋出月薪上看4萬元的CNC銑床工程師與研發設計專員等、大田海洋食品公司釋出南區業務與工務機械人員等、永昇冷凍食品工業公司釋出儲備幹部及研發人員等、莊松榮製藥廠公司釋出作業員、春發科技公司釋出廠務助理與作業員、農生企業公司釋出作業員與倉管人員、源鴻億食品公司釋出作業員。

另外，南部化成公司釋出41個職缺，包含月薪上看4萬元的工務維修人員等、宏偉冷凍食品公司釋出35個職缺包括5名儲備幹部及30名作業員、醫強科技公司釋出26個職缺包括20名藥廠作業員等。欲知活動詳情歡迎撥打(08)7559955洽詢。

(中時 )