2019年高雄海碩網球公開賽今天從會外賽點燃戰火，「世大運戰神」李冠毅雖然4：6、2：6不敵日本選手高橋悠介，不過因為荷蘭選手西吉斯寧（Igor Sijsling）退賽，李冠毅以「幸運輸家（Lucky Loser）」身分遞補進會內賽，將和「夜市球王」曾俊欣在單打首輪過招。

李冠毅除了單打靠著「小幸運」獲得會內賽席次，這次也和同胞「台塑之星」何承叡以外卡身分挑戰雙打會內賽，兩人第一輪就要對上大會第1種子澳洲組合普賽爾（Max Purcell）/薩維爾（Luke Saville）。

澳洲好手湯米奇是今年高雄海碩男網賽參賽球星，可惜拇指受傷，無奈宣告單打退賽，但雙打目前仍預計會打。(海碩整合行銷提供/陳筱琳傳真)

比賽熱烈進行中，這兩天練球都沒什麼狀況的大會本屆單打頭號球星、澳洲好手湯米奇（Bernard Tomic）今天傳出拇指受傷，無奈宣告退出單打，不過雙打仍預計出賽。

湯米奇2011年18歲那年闖進溫布頓草地錦標賽男單8強而聲名大噪，成為「澳洲野兔」休伊特（Lleyton Hewitt）的接班人，2016年1月世界排名成長到第17名，近年因傷影響成績，目前世界排名在107位。

(中時電子報)