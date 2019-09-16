現年40歲的比利時名人費芙爾特(Marieke Vervoort)，她曾在2012年倫敦帕拉林運動會(殘障奧運)拿到T52級輪椅100公尺金牌，而且改寫賽會紀錄，但卻因為身體健康每況愈下，導致她想要藉由安樂死來結束痛苦的一生，此消息一出讓外界人士感慨不已。

費芙爾特早年是田徑選手，也玩過鐵人三項，但卻在2000年因為脊椎病變導致癱瘓，經過治療後只能靠著輪椅維生。不過費芙爾特沒有因為身體上的病痛而喪志，反而更加激勵的在人生道路上追尋夢想，倫敦殘奧不但奪得T52級100公尺金牌，更在T52級200公尺拿下銀牌，2015年於杜哈世界殘障田徑錦標賽摘下200公尺冠軍。

克服身體上的殘疾屢屢在國際賽事中拿到好成績的費芙爾特2013年比利時國王與王后頒贈她貴族身分，2015年獲得比利時年度最佳運動員獎。

然而再多的榮譽也無法抵擋疾病帶來的苦痛，2016年里約殘障奧運結束後就已動了安樂死的念頭，雖一度打消此意，但如今舊事重提，不過，費芙爾特心中有一個願望，那就是駕駛藍寶基尼跑車參加歐洲錦標賽。目前有一家公司正在幫她圓夢。

比利時在2002年通過安樂死法案，只要有3位醫生允許就可以執行。費芙爾特表示，「我喜歡飆速的感覺，它能讓我的腎上腺素狂升。」對於安樂死，費芙爾特說，「大家都看到我拿到金牌的光榮表面，但有誰知道背後苦苦掙扎的我，我曾因為疼痛而長期失眠，每晚睡不到10分鐘，這種苦痛折磨了我的生存念頭，我決定放棄了。」

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(中時電子報)