在倫敦舉行的2019年國防與安全設備國際展覽會（DSEI 2019），一家英國的快艇製作公司Subsea Craft，推出了VICTA特戰潛艇(Diver Delivery Unit ,DDU），雖然是以潛水為主，但是它在水上航行的速度更快，因此應該視為快艇與潛艇的合體。不少英國媒體都形容成「如同007情報員詹姆斯龐德的坐駕」。

英國「登記冊」新聞網(the register)報導，在二戰時期，英國舟艇特種部隊(SBS)就曾經搭乘迷你潛艇X-Craft滲透到歐洲海岸附近進行調查與特殊任務，現在Subsea Craft公司的VICTA，就如同X-Craft的現代版。

Victa不負擔艙壓防水，所以搭乘者必須穿水肺潛水衣。(圖/Subsea Craft)

Victa全長39英呎(11公尺)，9噸重，由碳纖維製作，堅固又輕巧。公司表示，Victa有兩種型態，既是快艇也是潛艇；水面上時，由2具750匹馬力的柴油發動機推進，速度高達30節(時速55.5公里)，航程250海浬(463公里)，帶著最多8名乘員破浪前進。但是也可以潛入水中，啟動潛水艇模式，此時由鋰電池帶動推進馬達，最深潛水深度100英呎(水下30公尺)，以8節(時速14公里)的速度潛航，可潛航25海浬(46.3公里)，氧氣可供8人呼吸4小時。

公司董事長格雷姆‧艾倫（Graham Allen）認為，Victa是一種現在還不普遍的特戰快艇，它的重量輕，可以簡單的由CH-47奇努克直升機運載，當直升機飛臨目標外海時，特戰人員搭上Victa並投放到海上，然後以水上航行或是水下潛入的方式滲透目標區。

許多英國媒體報導Victa時，都聯想到1977年的007電影「海底城」(The Spy Who Loved Me)，電影中，龐德的座駕蓮花跑車(Lotus Esprit)是水陸兩棲的，可在一分鐘內從跑車變潛艇。雖然Victa不能在跑上跑，但它的兩用表現確實很令人印象深刻。

英國皇家海軍似乎對Victa表達了興趣，據每日郵報報導，一名皇家海軍軍官表示：「幾十年來，我們一直在等待能夠同時適用水面及其水下運作的船隻。它將具有高度穩密性，敵人無法看到或聽到。 考慮到最近在荷默茲海峽發生一些英國船隻的威脅事件，它的到來非常及時。」

在二戰期間，英國皇家海軍的X-Craft潛艇可乘座4人，他們進行各種特戰任務，包括切斷海底電話線，或是將水雷附加到日本戰艦上，另外更重要的任務是調查水文環境，在諾曼第登陸之前，皇家特種部隊搭乘X-Craft確定登陸點的防禦情況。

(中時電子報)