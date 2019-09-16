▲南投縣休閒農業雙語智慧旅遊數位行銷，各休閒農業區都展現各區主題與文化特色。（楊樹煌攝）

南投縣休閒農業策略聯盟協主辦的雙語智慧旅遊數位行銷活動，16日有來自全省各地約30餘位旅遊達人、部落客、媒體工作者、外語領隊及旅行業者到場參與，縣府農業處長陳瑞慶特別前往出席。並期許藉由數位行銷能將南投縣13個農業區農遊推介出去，吸引國人及國際遊客前來體驗，帶動休閒農業區及農村發展，促進農產行銷。

陳處長表示，南投縣13個休閒農業區各具主題與文化特色，並積極整合區內民宿及餐飲業者提供多元服務，開發出結合農村、文創與農事體驗等的特色遊程，從輕旅行到深度遊，都能讓遊客滿載而歸。

此次一改以往策略，主動出擊，採數位行銷模式，透過旅遊達人與休閒農業區直接對話及實地體驗，讓更多人深入認識南投農遊特色，進而喜歡到南投從事農業休閒旅遊；未來縣府將持續輔導休閒農業區營造更友善的環境，讓國內外遊客對南投農遊留下更深刻印象。

南投縣休閒農業策略聯盟協會理事長林建興表示，南投縣休閒農業區數量僅次於宜蘭縣，但每個休閒農業區都各有所不同，今年特別以智慧農遊數位行銷為主軸，邀請旅遊達人等實地體驗，透過社群、傳媒及規劃套裝遊程等管道為投縣休閒農業區農遊行銷代言，期吸引更多國內外遊客前來體驗，帶動農遊新風潮。

今天活動，除各休閒農業區簡報，並安排DlY及竹筒餐等體驗活動，下午也實地探訪小半天社區及到石馬公園賞櫻，與會旅遊達人及部落客等也與各休閒農業區深入互動，過程熱絡。

(中時 )