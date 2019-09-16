廣西海峽兩岸產業合作區成立於2017年9月，該合作區為“一區三園”，包括崇左產業園（含憑祥、江州）、防城港產業園（含東興、防城）、欽州產業園（含欽州港經濟技術開發區）。該海峽兩岸產業合作區設立之後，充分發揮該合作區的區位、交通、成本等優勢，加強與臺灣的產業合作與東部沿海地區台資企業對接，成為兩岸產業合作的重要基地、台資企業新的集聚區，為深化兩岸經濟社會融合發展作出巨大貢獻.

崇左是中國的南大門，沿邊、近海、鄰首府、連東盟，是廣西邊境線陸路最長的地級市，是中國通往東盟最便捷的陸路大通道，設有國家一類口岸3個、二類口岸4個、邊民互市點13個，是中國邊境口岸最多的城市。

海峽兩岸產業園區崇左產業園規劃館

旺旺中時媒體集團旗下諸家媒體在區台辦的組織安排下前往廣西海峽兩岸產業合作區進行深入採訪報導。

海峽兩岸產業合作區崇左產業園由崇左市城市工業區、憑祥綜合保稅區、憑祥邊境經濟合作區3個園區各自劃出獨立園區共同組成，總規劃面積不少於41.4平方公里，重點發展以電子元器件等為主的電子資訊業，以東盟特色食品、農副產品加工等為主的口岸加工業，以跨境物流、冷鏈物流等為主的現代物流等產業。崇左市專門設立台商服務中心，為企業落戶園區提供服務。

打開門就是越南，走兩步就進東盟

記者團隊此行首先前往中泰崇左產業園進行深入採訪拍攝，海峽兩岸產業合作區崇左產業園核心區落戶中泰崇左產業園，園區位于崇左市區東部和北部，重點發展糖業迴圈、東盟特色食品、現代農業、泛家居、新材料、新能源等六大產業。享受國家西部大開發、沿邊開放、北部灣經濟區開發等多重疊加的優惠政策，企業所得稅低至9%，具有強勁的發展潛力。另外，崇左市有豐富的土地、礦產、農林業資源。同時，也是壯族聚集區，勤勞向上、熱情好客的壯族人民，不僅為園區提供了安定祥和的發展環境，更為企業提供了價廉質優的勞動力資源。並且豐富的資源為產業園的發展提供了資源保障，便捷的交通網絡，使產業園的產品可直接輻射國內西南3億人口的市場。

採訪期間記者瞭解到目前2個已開工的台資專案進度，一則為廣西勁強投資發展有限公司投資建設的勁強標準廠房專案部分廠房已經封頂，計畫中的12幢廠房都在陸續緊張的建設中；二則是漢鼎鞋業專案已經在試產階段。

中泰崇左產業園區規劃館

崇左產業園區集國家邊境經濟合作區優惠政策、憑祥國家重點開發開放試驗區優惠政策、國家西部大開發政策、北部灣經濟區相關優惠政策、“一事一議”“一企一策”特殊政策于一體,成為海峽兩岸勞動密集型企業的重要選擇。

德天跨國大瀑布 亞洲第一天然瀑布

當天在區台辦的安排下，記者團隊驅車數時來到中越邊境，一覽亞洲第一最大的天然瀑布壯闊震撼的美景。

德天瀑布位於崇左市，中國與越南邊境處的歸春河上游，距中越邊境53號界碑約50米，與緊鄰的越南板約瀑布， 還是當紅電視劇《花千骨》的外景拍攝地。瀑布氣勢磅礴，蔚為壯觀，浩浩蕩蕩的歸春河水，從北面奔湧而來，高崖三疊的浦湯島，巍然聳峙，橫阻江流，江水從高達50余米的山崖上跌宕而下，撞在堅石上，水花四濺，水霧迷朦，那嘩嘩的水聲，振盪河谷，氣勢十分雄壯。瀑布三級跌落，最大寬度200多米，縱深60多米，落差70余米，是亞洲最大的天然瀑布。

德天大瀑布

小編接下來會對廣西海峽兩岸產業園區進行系列詳細報導，介紹各園區區位優勢，優惠政策，自然風光以及當地風土人情。

(中時電子報)