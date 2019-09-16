新北市長侯友宜12日擔任安坑輕軌「一日工頭」，實際了解安坑輕軌工程中的安心橋橋體鋼桁架吊裝作業內容。（捷運工程局提供／葉書宏新北傳真）

新北市長侯友宜12日擔任安坑輕軌「一日工頭」，實際了解安坑輕軌工程中的安心橋橋體鋼桁架吊裝作業內容。（捷運工程局提供／葉書宏新北傳真）

新北市長侯友宜12日擔任安坑輕軌「一日工頭」，實際了解安坑輕軌工程中的安心橋橋體鋼桁架吊裝作業內容。（捷運工程局提供／葉書宏新北傳真）

新北市長侯友宜12日擔任安坑輕軌「一日工頭」，實際了解安坑輕軌工程中的安心橋橋體鋼桁架吊裝作業內容。侯友宜表示，爬工地對他來說並不陌生，但爬橋塔可是第一次，安坑輕軌整體進度已達62％，持續朝2022年通車努力。

侯友宜抵達工地後，先從穿戴安全配備開始，接著登上安心橋的上下設備，抵達橋體鋼桁架吊裝區，實際體驗橋體鋼桁架吊裝作業內容，也藉此慰勞施工團隊。

侯友宜表示，大學暑假曾在工地打工，當時負責搬運鋼筋、水泥，爬工地對他來說並不陌生，但爬橋塔可是第一次，而且還是塔高130公尺的安心橋，相當具有挑戰性。

侯友宜提到，安坑輕軌與捷運環狀線交會於十四張站，完工通車後將大幅提升安坑地區捷運轉乘的便利性，而安心橋是國內首座單塔斜張桁架複合式軌道橋，未來將成為新店地區的新地標。目前已進入橋體鋼桁架吊裝及斜張絞索安裝作業，逐步朝向全橋合龍的重大目標邁進。

(中時 )