台南市政府打算在學甲垃圾掩埋場旁設置毛小孩教育園區，16日動保處在區公所舉行說明會，遭到當地居民強烈抗議，一同舉手反對，場面尷尬。（莊曜聰攝）

台南市政府自2013年起就計畫設置毛小孩教育園區，多年來尋覓場址，先後在六甲、學甲的閒置土地進行規畫，但都遭到地方強烈反彈。（莊曜聰攝）

南市動保教育園區設置說明 地方居民反彈

自從流浪動物零安樂政策上路後，由於民眾動保觀念仍未深化，全台收容所幾乎都有收容量飽和的問題，台南市打算在善化、灣裡2處動物之家外另行興建兼顧收容、推動動保觀念的教育園區，也獲農委會支持將補助先期規畫費，找上學甲垃圾掩埋場旁一處閒置土地，16日在區公所舉行說明會，但遭到當地居民強烈抗議，要動保處打消念頭。

台南市動保處表示，雖然動保法已公布施行多年，但相關觀念仍然薄弱，仍有許多民眾棄養甚至虐待犬貓的事件發生，為了從下一代教育著手，台南市自2013年起就有設置動保教育園區的想法，不僅收容動物，還有動物教育館、VR互動影像及光雕劇場、動物福利館和生態教育區，希望能活化閒置土地，還能結合周邊景點帶動觀光。

這樣的想法也獲得中央支持，並補助先期規畫費，原先選址在六甲的原飛彈指揮部營區，但遭到在地居民及民代大力反對，最後胎死腹中，而學甲地區日前發生一起女童因野狗衝出摔車致死案，加上沿海地區遊蕩犬隻問題嚴重，有地方人士提議運用學甲垃圾掩埋場旁的閒置土地設置，動保處也進行評估與規畫。

設置地點所在的秀昌里里長謝金雀16日請來動保處說明，卻遭到出席的近40位民眾同聲抗議，直言園區設置會造成噪音、汙水等汙染，痛批市府鴨霸，有人說傳言要收容3、4000隻犬貓太離譜，甚至有民眾說出「乾脆叫外勞來吃狗」的強烈字眼，痛罵里長沒有事先告知，場面火爆，並舉手表達反對立場，氣氛相當尷尬。

南市動保處長吳名彬指出，園區會以最高規格設計，設計完善汙水處理系統，並種植大型樹木、分散式建築以阻隔噪音，維持周邊區域安寧，收容數也會控制，但會尊重地方民眾的意見，希望能兼顧動保及地方發展，吳名彬也坦言，若未能增加收容空間，問題將會相當嚴峻。

(中時 )