學者們以族群、文化等角度於新書座談會談論客家文化。（客家文化發展中心提供／何冠嫻苗栗傳真）

客家文化發展中心台灣客家文化館自2017年開始推動常設展展前研究案，並接續執行展覽規畫設計將於11月開展，期間出版展前研究專書，16日《承蒙－客家台灣‧台灣客家》新書發表會盛大展開，並舉辦座談會與民眾分享客家文化。

客發中心指出，《承蒙》不強調客家源流，而是關切客家去了哪裡，將從「歷史客家」、「全球客家」、「常民客家」、「文化客家」及「公民客家」等5個面向，重新認識客家的形成、全球客家族群的共同特質、精緻藝文、獨特常民文化以及客家族群爭取語言權、傳播權、歷史詮釋權的歷程，印證客家為台灣多元文化中不可或缺的一環。

16日的新書發表會邀請國立台灣大學教授謝世忠、國立交通大學客家文化學院教授張維安、博士劉瑞超，以及國立台灣文學館長蘇碩斌、國立交通大學人文社會學系暨族群與文化研究所副教授許維德，分別以族群、文化、社會學、人類學等角度探討客家文化，現場反應熱烈。

客家文化發展中心主任何金樑表示，研究專書《承蒙》不僅是學術研究書籍，更是台灣客家文化館常設展的展示基礎內容，除透過學術研究與博物館展示的結合，期望能與入館參觀者有更多元的互動與對話。

(中時 )