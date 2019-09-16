李懿形象健康陽光。盧禕祺攝

李懿已累積不少主持經驗。盧禕祺攝

伊林模特兒蔡筠絜（左起）、呂亞璇、曾麗怡、申若辰、主持人李懿及張念慈、潘胤傑、信維宗、吳靖舫。盧禕祺攝

伊林藝人李懿今（16日）出席一年一度時尚舞台「2019玉富伸展台 大地時裝秀」活動，現場由設計師沙布喇安德烈領軍伊林名模，搶先為本次獲選之設計師服裝走秀曝光，現場搶先播放李懿2度為活動拍攝宣傳影片，為10月19日（週六）在玉富自行車道東里鐵馬驛站活動暖場。

李懿今穿沙布喇安德烈設計的新娘禮服，鏡頭前亮麗。這趟拍攝形象影片也讓李懿深刻了解花東之美，她笑說，因為男友不愛出門玩，笑稱自己是男友的「識途老馬」，計畫帶男友去花東玩，已認真規畫去花東再到綠島浮潛，一整套行程。

李懿拍攝的花東形象影片曝光，片中她將頭髮綁起來，被說很像「暗黑界林志玲」波多野結衣，李懿說，以前就有朋友說過她很像，「她很漂亮耶，這樣就等於說我是林志玲」。圈外男友覺得她像嗎？她說：「他不敢承認吧，如果覺得像，那不就代表他有看。」

她和男友交往快5年，男友是個性務實的處女座，不習慣浪漫和製造驚喜，送給她的生日禮物都是實用的東西，像是充電器、手機置物架。她和男友曾討論結婚的事，但她和男友都是工作狂，加上喜歡逍遙的日子，結婚可能等到想生小孩再說，最快也是2年後。

她表示，男友非常居家，也會做出超貼心舉動，甚至很愛做家事，李懿曾買拖把送他，男友卻覺得要跪地擦才乾淨，照樣用抹布擦地，有次男友擦完地後，突然拿一盆熱水給她，要給她泡腳，「他說我剛剛擦地碰到妳的腳，妳的腳好冰，泡個熱水吧」，讓她很感動。

對於結婚，34歲的李懿坦言內心糾結，爸爸曾暗示「我在有生之年不知道抱不抱得到孫子」，爸爸不敢給她壓力，知道她不是會為結婚而結婚的人。她在胡瓜節目《醫師好辣》當助理主持，胡瓜常勸她去凍卵，也說在節目當助理主持之後更注意健康，這1年約花3萬元做了子宮、乳房、大腸等檢查，雖然把自己搞得緊張兮兮，但報告結果都沒問題，安心許多。

她與不少男主持人合作，但個性理智的她非常自律、懂得避嫌，有男星搭她便車，她一定先報備男友，如果男星有女友，她也會逼對方當下一定要先告訴女友，「年輕時沒在意，現在長大了會警覺一點」，笑說自己的的車窗非常透明、遼闊，想幹嘛都不行，連車上載了誰都很清楚。

會介紹藝人朋友讓男友認識，讓他安心？她說若有聚會，會問男友要不要一起去，「以前試過帶他一起參加，但他在旁邊玩手機玩到沒電，他個性慢熱，所以我不強迫」。

(中時 )