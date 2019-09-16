全台破億天菜《模犯生》「阿班」查農桑提納同庫（Chanon Santinatornkul）新作《只有我能喜歡妳》今（16日）發布正式預告，查農展現高度誠意，首度在大銀幕獻出他的六塊「超炸裂」腹肌，將自己完美的結實身材露好露滿，再度引起粉絲的騷動。

預告中查農幾近全裸，只圍著一件可愛的粉紅草莓小浴巾，大方秀出完美精壯的上半身，跟女神蘇帕莎一起忘情尬舞，還有一段為了阻止一名陽光運動員接近自己的小姑姑，於是跟他嗆聲PK跑步，比賽前還不忘展露他六塊腹肌的結實身材，滿滿養眼的鮮肉畫面，也再度擄獲不少粉絲的心。

查農搞笑演出，瘋狂吃下滿桌生菜沙拉。（威視電影提供）

此外，泰國超人氣女神蘇帕莎拉珊納洽（Supassra Thanachat）所飾演的女神小姑姑，因為從小一直飾演被中二屁孩的姪子查農斷絕所有桃花。片中為了趕走死纏爛打的自戀男，查農拼命地大口吃下整桌生菜沙拉，還痛苦喝下青草汁，完全沒有包袱的誇張搞笑演出，讓觀眾看到查農不同於《模犯生》中乖學生的一面，更有網友留言表示：「完全開啟他的搞笑基因！」該片10月9日上映。

(中時 )