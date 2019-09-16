◎蘭花說遭指歧視 韓競辦擬提告

國民黨總統參選人韓國瑜15日北上出席「大陸台商中秋聯誼茶會」，席間提到「非洲很多黑人，家裡需要放蘭花嗎？」又遭媒體、綠營抨擊是歧視言論，對此，韓國瑜競選辦公室16日強調，韓的發言重點是在肯定台商拓展市場的拚搏精神，並無歧視，對於特定媒體惡意扭曲，律師團將研究提告。

◎首例！H5N5禽流感攻入高雄鴨場

農委會今天召開記者會表示，12日在高雄市旗山區1處土番鴨場首度檢出H5N5高病原性禽流感，高雄市動保處隨即撲殺該場3583隻土番鴨，並完成清潔消毒，也完成鄰近5場禽場，但皆呈陰性，未來3個月會持續監測鄰近的禽場，直到沒有病毒活動後才會回復一般的防疫作為。

◎蔡比喻小孩帶大被騙走 韓競辦反擊

蔡英文總統15日南下高雄，意有所指表示高雄「好像帶1個小孩長大卻被騙走」，韓國瑜競選辦公室今日發出新聞稿回應，強調這番言論「令人傻眼」，韓國瑜接任不到1年，包括路平、治水等方面均陸續出線成效，而民進黨自恃為高雄父母的說法，再次凸顯他們無法苦民所苦的驕傲。

◎捲吸塵器糾紛 吳宗憲痛心喊遭惡搞

吳宗憲近年積極發展副業，他16日與合作夥伴、律師率員工們一起舉辦吸塵器記者會，談起當初創業的艱辛，到目前的頗具規模，他直指近日該牌吸塵器傳出消費糾紛一事是人為操作，並氣憤強調，「一定追究到底。」他直言，「嫌貴就不要買，台灣售價是全球最便宜的，我們發自內心以服務為目的，不能再攻擊我們，如果攻擊，請你有所本。」

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