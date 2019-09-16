外交部政務次長徐斯儉於16日抵達索羅門群島並受到索國民眾熱烈的歡迎。(外交部提供)

索羅門群島執政黨民主進步執政聯盟（DCGA）16日召開特別核心會議，與會的33人中有27人支持轉向與北京當局建交，6人棄權，0人支持與中華民國維持邦交。對於台索斷交，外交部預計晚間6點半召開記者會，預估將會宣布與索國斷交。

根據當地臉書社團Youths Online Campaign - For Change Solomon Islands貼文指出，索羅門政府召開特別核心會議，討論是否與北京建交。稍早表決結果，33人中有27人支持轉向北京，6人棄權，0人支持與台灣當局持續外交關係。該貼文也表示，索國政府將於明(17)日正式承認與北京當局建交。

早先傳出索羅門政府今日召開會議討論是否與大陸建交，外傳索國已決定與中華民國斷交，我外交部政務次長徐斯儉16日已趕赴索國，由索羅門外交部次長貝克接機，徐斯儉抵達時也受到索國民眾熱烈歡迎，徐預計與索國高層會談，期盼能挽回台索邦交，無奈索國執政黨仍投票決議與我國斷交。

對此，外交部預計晚間6點半召開記者會，預估將會宣布與索國斷交。

(中時電子報)