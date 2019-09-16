國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北三重幸福水漾公園舉辦造勢晚會，造成草皮受損，16日新北市府二次會勘復原狀況，現場大部分草地都已恢復原貌，僅受損嚴重的主舞台，和部分區域長不出草，國民黨新北市黨部副主委蔡博文表示，灑草籽自然生長方式不如預期才會有此情形。新北市政府決議，代為執行場地復原工作，一切費用由新北市國民黨部支付。
新北市高灘處營運企畫科長廖英琦16日下午會勘指出，現場少部分草地狀況不如預期，尤其主舞台區約120平方公尺光禿禿未恢復，美人魚造景區和部分100平方公尺零星地長不出草。
蔡博文回應，主舞台區以「自然復育」方式，11日第一次會勘後已撒上種子及施肥，無奈種子可能被鳥吃掉，長草速度不如預期；約定好要補植的辰光橋下，草皮都已補植完成，若市府認為生長情況不如預期，黨部很有誠意回復場地。
廖英琦表示，16日會勘後決議，由新北市政府高灘處代為執行回復場地工程，整體工程預估2萬費用左右，將從保證金內扣付，不足額度由新北市國民黨部來支付。
(中時 )
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