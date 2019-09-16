40年前引退的前日本歌手山口百惠近來重出江湖，先是周刊捕捉到她現在的容貌成為話題，接著她出版自傳、以拼布手工藝作家的身份出書賣到翻，又傳今年邁入60歲的她有望在ＮＨＫ電視台賀歲國民節目《紅白歌合戰》登場，傳奇歌姬重現幕前讓歌迷興奮不已，而日雜誌《女性SEVEN》披露她真正用意是為了幫苦於無代表作的現任歌手長子三浦祐太朗衝人氣。

歌手三浦祐太朗數度翻唱山口百惠經典作品。（取材自amazon.com）

山口百惠是昭和年代最具代表性與傳奇色彩的歌手，長子祐太朗成為歌手後卻無獲享太多星二代優越，表現雖佳卻總被歌姬媽媽的強大星光蓋過。三浦祐太朗10月將推新專輯，重新翻唱山口百惠〈横須賀STORY〉等3名曲，藉搭山口百惠新書出版話題，媒體露出度大幅提高，還在節目上談家庭事，都經過山口百惠的允許。電視台表示，母子同台可能很快會實現。

山口百惠在1980年10月舉行引退演唱會，最後曲畢下台前，她將買麥克風緩緩放置舞台上，靜靜地走下台，成為日本歌謡史上經典一幕。她數十年來一直拒公開露面，不僅出版了自傳、甚至還接受媒體訪問，轉變之大連媒體也驚訝。雖不可能復出，但若能在電視上演出將難能可貴；國民節目《紅白》今年將舉行紀念性的第70回，若60歲的山口百惠睽違40年登場演出，無疑成為令和年代首次紅白的最大亮點。

山口百惠「傳說麥克風」一幕至今仍是日本演藝界常被模仿的「引退哏」。（取材自amazon.com） 。

(中時 )