花蓮市國民22-2號資源回收場16日下午傳出火警，堆放回收紙類處因不明原因起火燃燒，消防局獲報後不敢大意，立即派遣多部消防車輛與人員前往撲滅火勢，火勢於10分鐘內迅速壓制，現場也未傳出人員傷亡，至於詳細起火原因，還需要進一步調查。

16日下午4時許位於國民22-2號的資源回收場因不明原因起火，回收場裡堆滿各式回收物，幾乎都是易燃品，消防隊獲報後不敢大意，隨即派出多部消防車輛與人員趕往。

消防隊到場時，只見陣陣黑煙不斷從回收場中飄出，加上風勢，使得燃燒處佈滿濃煙，幾乎伸手不見五指。消防隊員立即拉動水線撲滅火勢，並在短短10分鐘內成功壓制火源，現場燒黑的紙片與灰燼散落一地，而消防隊員也將剩餘的火苗清除。

據了解，火源燃燒處是回收場專門堆放紙類的區塊，燃燒面積約100平方公尺，老闆也表示不知為何起火，所幸沒有傳出人員傷亡，火舌也沒有波及一旁回收場鐵皮建築與附近竹林。詳細的起火原因，目前仍待警消方面做進一步的釐清。

(中時 )