200元夜市抵用券正式起跑，屏東瑞光夜市原本表態退出如今又選擇加入，但屏東縣長潘孟安認為，經濟部應將「夜市」的定義與配套措施講清楚，才不會讓原本德政變得為德不卒。

潘孟安強調，屏東有「夜市」是從早上就開始，另包括內埔水門、東港等夜市都是流動性質，那算不算「夜市」？這定義都要說明白，且應該有更周延配套，他已向經濟部反映，希望盡速公告，讓大家有脈絡可循。

(中時 )