夜市券德政講清楚 潘孟安：為德不卒 18:022019/09/16 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 屏東縣長潘孟安認為夜市券德政應講清楚配套，才不會讓德政打折扣。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 200元夜市抵用券正式起跑，屏東瑞光夜市原本表態退出如今又選擇加入，但屏東縣長潘孟安認為，經濟部應將「夜市」的定義與配套措施講清楚，才不會讓原本德政變得為德不卒。 潘孟安強調，屏東有「夜市」是從早上就開始，另包括內埔水門、東港等夜市都是流動性質，那算不算「夜市」？這定義都要說明白，且應該有更周延配套，他已向經濟部反映，希望盡速公告，讓大家有脈絡可循。 (中時 ) #夜市 #屏東 #潘孟安 #配套 #經濟部 #夜市券 也許您會感興趣 推薦閱讀 縣市長滿意度韓吊車尾 網友看到排名第一都笑了 00:152019/09/12 生活 國內機車油電雙行 需有長遠配套措施 04:102019/09/12 產業．科技 奪第1名縣長 潘孟安平常心 04:102019/09/12 地方新聞 貿易戰工具機陷困境 經部提三解方 20:242019/09/12 財經 免現金支付的增稅配套措施伴隨風險 23:282019/09/12 國際 友嘉併購德國工具機廠 經濟部次長率團參訪 04:102019/09/13 產業特刊 吸引國外觀光客 資策會注入科技元素 04:102019/09/13 證券．權證 免現金支付配套 商家不賞臉 04:102019/09/13 國際大事 夜市抵用券83處入列 士林、景美、羅東都回來了 22:112019/09/13 生活 蘇貞昌嗆網友 「勸你收回最後一句話」 15:542019/09/15 政治 生活熱門新聞 韓營三重造勢 新北市政代為執行植草皮 - 生活 不忍了！國師唐綺陽曝他們計畫將神轉折 - 生活 37歲健身教練無三高卻中風 醫：關鍵在這 - 生活 連假3天瘋狂追劇40集 她下場GG - 生活 研究：常吹冷氣 身體恐累積致命毒素 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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