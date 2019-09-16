屬於世界羽聯BWF超級1000系列大賽的中國羽球公開賽明天登場，本屆男單第一輪就能看到大陸林丹、日本桃田賢斗兩位左手名將對決，世界羽聯官方臉書粉專今天公布了一個小知識，原來這兩位前後任世界球王，生涯交手次數屈指可數。
世界羽聯指出，桃田賢斗和林丹都是左手持拍的傳奇球星，在少見的左手持拍選手中，兩人交手次數也是相當少，之前才4度在場上對決，桃田賢斗3勝1負佔有對戰優勢，而且從去年日本公開賽開始，桃田已經對林丹拿到3連勝，兩人在中國公開賽的過招預計明天下午進行。
明天第一輪賽程台灣選手出賽方面只有兩場賽事，男單王子維將對上丹麥選手維汀胡斯（Hans-Kristian Solberg Vittinghus），尋求中止對戰2連敗，男雙則會上演一場「寶島內戰」，由盧敬堯/楊博涵對上廖敏竣/蘇敬恆，寶島球迷關注的一哥周天成、一姐戴資穎，則要後天才亮相。
(中時電子報)
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