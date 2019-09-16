藍綠再度攻防！因去年度總決算是前市長林佳龍任內的施政成果，國民黨市議員將好好檢視前朝的政績，市議員李中、楊正中、陳政顯等指出，這次臨時會的重點是審查總決算；建議取消專案報告部分，將專案報告挪到未來的定期大會，讓臨時會增加1天時間審查總決算。

民進黨市議員陳淑華、曾朝榮、李天生說，市府在7、8月舉辦台中購物節過程有許多缺失，究竟產生多少效益？市長盧秀燕日前率團赴歐洲訪問市政建設，成果如何？都應該向議會進行專案報告，說清楚、講明白。

市議會程序委員會中，因雙方各有堅持，加上議程變動牽涉到市長、議員的時間，議長張清照最後裁定按照原議程通過。

台中市議會指出，這次臨時會除審查總決算，也將審查「台中市軌道建設發展基金收支保管及運用自治條例」草案、台中捷運公司108年度事業計畫等市府提案，以及議員提案、人民請願案等，藍綠雙方蓄勢待發，議事堂攻防戰已提前上演！

(中時 )