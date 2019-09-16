國民黨立委參選人宋瑋莉16日在基隆市黨部，舉行與國民黨總統參選人韓國瑜的「聯合競選看板懸掛活動」，市黨部主委黃希賢及黨籍議員，還有身兼韓國瑜競選辦公室策略小組的前立委謝國樑都到場參加，象徵基隆藍營團結挺「韓宋」，謝國樑也宣布，韓國瑜的夫人李佳芬將在10月4號來基隆為看板揭牌。

黃希賢表示，近期國民黨內的紛擾，讓支持者感到憂心忡忡，如今韓國瑜與宋瑋莉的聯合看板亮相，代表國民黨不會因這些紛擾而打亂選戰步調，反而會更加堅定支持黨籍候選人，而這面看板也是藍綠陣營中，全市第一面總統、立委的聯合看板。

「要選出懂庶民的優質領袖！」宋瑋莉指出，這次選舉要選出懂庶民心聲、知道庶民要的是什麼的領袖，一定要把韓國瑜送進總統府，也期許自己能進立法院為基隆謀福，國民黨務必在明年撥亂反正、重返執政，讓人民過好日子。

謝國樑預告，李佳芬將在10月4日來基隆，為設立在市黨部的韓國瑜、宋瑋莉聯合競選總部正式揭牌，同時也將安排佳芬姐與地方群聚互動，希望能讓更多民眾更加了解韓國瑜一家人平易近人的庶民風格。

謝國樑還說，雖然鴻海創辦人郭台銘近期退黨，但即便最後出現「三腳督」，韓國瑜在基隆會趨於領先，接下來也會有一系列的輔選會報及造勢競選活動將展開，至於基隆的重要輔選幹部與競選總部主委，他會和黨中央討論，近日公布人選。

(中時 )