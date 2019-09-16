治療犬「平平」到衛福部台東醫院，為知智長輩帶來歡笑。（部東醫院提供／莊哲權台東傳真）

來自花蓮「黎明向陽園」的治療犬「平平」，跨越150公里來到衛福部台東醫院，和日照中心的失智長輩見面，4個小時的動物輔助療程中，讓長輩和「平平」觸摸餵食、唱歌同樂，瞬間降低他們的寂寞感。

部東醫院失智共照個管師鄭文慧透過相關機構聯繫上「台灣動物輔助治療專業發展協會」理事長陳美麗，同時也和位在花蓮縣壽豐鄉，專門從事動物輔助療法的「黎明向陽園」搭上線，讓6歲的米克斯犬「平平」搭火車抵達台東。

陪伴「平平」的動物輔助治療員徐嘉慧說，非常擔心「平平」第一次搭乘火車可能會緊張，上車後發現「平平」確實因為鐵道噪音產生不安需要安撫；在部東醫院日照中心上課之前，徐嘉慧和「平平」在戶外放風10多分鐘，順利熟悉環境。

動輔協會理事長陳美麗讓長輩先戴上眼罩，從互相熟悉的第一步觸摸開始，讓長輩憑著手感猜測「平平」的性別甚至體重胖瘦，領犬的動輔員徐嘉慧隨時觀察「平平」的情緒動態口頭獎勵，加上隨手掏出寵物點心鼓勵。「平平」一如以往面對人群散發純真的生命力，撫慰長輩的心靈。

花蓮黎明向陽園動物輔療組督導廖守恩說，治療犬「平平」、訓練師徐嘉慧、設計課程的動輔師陳美麗3者各司其職，才能構成動物輔助治療的金三角關係。

廖守恩表示，以部東的失智長輩來說，「平平」讓他們重新感受互相歸屬的幸福感，或是再次想起幼時飼養寵物的記憶，成為他們重啟心靈的鑰匙，這正是動物療法的精神所在。

廖守恩指出，動物純真的眼神和自然表現的動作觸動失智者的情感，瞬間降低他們的寂寞感，還能因為「平平」的加入，增進彼此的社交能力。

(中時 )