國民黨總統參選人韓國瑜日前譏諷「蔡英文拜廟拜到沒人」，蔡英文則回撃「一天走20幾個行程，能有多少實質互動，蠻存疑的」。兩人言詞交戰外，近期多項民調出現韓國瑜被蔡英文超越現象。為何韓國瑜人氣很高！民調不高？資深媒體人黃暐瀚指出，有一群人必須找回來，才能回到去年的「勝選狀態」。

黃暐瀚指出，友人親自觀察比較韓國瑜、蔡英文兩人拜廟，人潮確實有落差。黃暐瀚對韓九八三重造勢大會，人數氣氛都爆表，九ㄧ四台中大拜廟，也是場場人山人海，韓國瑜的「人氣」這麼高！為何「民調」怎麼可能下滑呢？

黃暐瀚表示，很多網友不解，直覺：「這應該是假民調」。黃解釋，民調是有很大的調整空間，但整個大趨勢，可以透過「多份民調」觀察。簡單的說，在六月香港反送中事件之後，蔡總統支持度爬升，韓國瑜逐漸下滑，確實是個「趨勢」。

如何改變這「趨勢」，黃暐瀚分析挺韓群眾分三種：一、非韓不投。二、理性挺韓。三、挺國民黨。現在「非韓不投」的鋼鐵韓粉，一般預估，有兩百萬人。這群人，不離不棄，挺韓到底。但「理性挺韓」這塊，卻會因為韓國瑜的負面新聞，而動搖支持，「挺國民黨」者，則是不希望看到韓國瑜與黨內同志「嘴巴上不愉快」。

黃暐瀚強調，韓國瑜想贏，得回到去年的「勝選狀態」，挺韓三流，缺一不可，韓國瑜必須慢慢把票源，找回來。

(中時電子報)