花東縱谷國家風景區管理處(簡稱縱管處)今（16）日宣傳即將於10月19日舉辦的年度時尚舞台「2019玉富伸展台 大地時裝秀」，不僅有形象大使李懿領軍伊林名模走秀，現場同時播放李懿二度為活動拍攝宣傳影片，為活動提前預熱。

縱管處處長郭振陵表示，「2019玉富伸展台 大地時裝秀」以秋收豐穀為背景，將在地元素結合流行時尚理念，收到全國各地專業設計人員報名參賽，經過專家評審選出8組，入選名單中除了花東當地設計師吳博文、孫叡瑜、林詠梅、宋秋蘭，還有台北好時尚得獎設計師及潛力新銳設計師張以葳、王子欣、吳乃歆、朱柏諺。

郭振陵說，活動當日由伊林專業模特兒穿著專業團隊所設計的服裝走秀，同時邀請本次活動評審長沙布喇.安德烈、國民造型師李明川及名模王思偉擔任評審，除此之外，還規劃了夜間創意走秀活動，報名時間到9月20日，縱管處將提供創意走秀組材料費新臺幣5000元，歡迎全國機關團體組隊報名參加。

郭振陵說，這次也將首度公開由在地國際服裝設計師沙布喇.安德烈，以花東元素獨家為「2020 East of Taiwan 花東自行車漫旅」設計之車衣，以及視覺及造型藝術家伊祐‧噶照，為活動舞台周邊特別搭建之裝置藝術「露水」，作品以花蓮玉里桂竹和白鐵圓球組成，「露水滋潤了土壤，讓植物生長，象徵時尚創意的匯聚，為花東帶來活力。」

(工商 )