民進黨雲林海線立委人選出現重大轉變，袐書長羅文嘉下午直播指為追求最大機率勝選，原提名人許忠富退選，黨將徵召現任立委蘇治芬披掛上陣。對此許忠富強調，個人小我不重要，對台灣及雲林好最重要。蘇治芬則表示，周三中執會後才會明朗，若被徵召，她會全力以赴。

羅文嘉指出，雲林縣海線立委選區原提名許忠富，經地方情勢評估多方考慮後，以最大勝選為考量。許忠富這段期間認真，國民黨提名人選與當初不同，在地方黨部與主席卓榮泰多方討論後，共識追求最大機率勝選。

羅文嘉說，許忠富今日向策略小組表示願意退出參選，並支持更有機率勝算的候選人，策略小組討論徵召蘇治芬，此案將於周三中執會一併討論。

許忠富強調，他不計較個人名利，只要對台灣、對雲林及對黨最好的，他都願意做。

蘇治芬感謝各界對雲林海線立委選舉的關切，徵召一事周三中執會才會討論，待中執會討論有所結果後對外說明，她身為民進黨資深黨員，應以黨為重，如獲徵召，將會全力以赴。

(中時 )