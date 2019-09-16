發生在去年10月的宜蘭2個月大女嬰不明原因，突然沒有呼吸心跳死亡，經法醫解剖死者呼吸道感染，竟是安非他命中毒致死，檢警懷疑女嬰遭吳姓生母餵食安毒，正深入調查中。

案發後，宜蘭警方依過失致死罪嫌將女嬰母親吳姓婦人、協助將女嬰送醫的張姓男子送辦，法醫解剖後雖然未發現外傷，但死因與藥物中毒有關，張男獲不起訴處分，吳婦則強調未曾餵食毒品給小孩，案仍由檢方偵辦中。

吳姓婦人育有一子一女，去年10月女嬰突然無呼吸心跳，遂由張姓男子騎車載著她，吳婦帶著幼子、懷抱女嬰就醫，女嬰急救時吳婦離去，女嬰死亡後院方通報警方有嬰兒死亡案件。

法醫解剖後，認為女嬰死因為呼吸道感染，以及照顧者濫用藥物史、肺炎、安非他命作用中毒，造成女嬰呼吸衰竭及藥物中毒，吳婦則稱平常都餵小孩奶粉、和小孩一起睡，雖然有自己有施用毒品的紀錄，但並未餵食小孩毒品。

吳婦稱女嬰死亡前一晚，曾餵食小孩喝牛奶，但女嬰吃不太下而且還吐，直到深夜才將女嬰哄睡，但早上起床發現女嬰嘴唇發紫、沒有心跳，因此由張男載往送醫。

張男則稱，因女友與吳婦都暫住在朋友家，他是前往找女友，看到吳婦抱著女嬰出來，才趕緊載吳婦與小孩去醫院，雖然他有施用毒品，但並未餵食小孩，且當天根本不知道發生什麼事，只是純粹幫忙載人到醫院。

檢方認為，吳婦與張男說詞相符，張男騎車載著吳婦、女嬰前往就醫，但難以認定張男有過失致死罪嫌，因此作不起訴處分，吳婦則另案偵辦中。

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(中時電子報)