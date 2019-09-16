▲北港武德宮贈創世愛心義賣的「一卡通念珠」，創世草屯院同步義賣，歡迎愛心民眾認購，幫助植物人也幫助弱勢年節1餐溫飽。（創世提供）

雲林北港鎮武德宮財神廟今年首度與創世基金會合作，提供「珠運通－念珠」愛心義賣，今16日透過法師誦經加持、薰陶念珠，除為創世全台植物人祈福，並也祈求認助念珠的朋友，每人都能財運亨通，義賣所得將作為創世基金會服務植物人使用。

創世基金會草屯院長曾香潓表示，經由北港鎮武德宮財神廟法師加持的「珠運通」，諧音【諸運通】，就是要讓民眾無論財運、事業、學業、姻緣、平安皆順利亨通！

蓮花圖像主珠內的一卡通，有消費、儲值功能，搭配精美花梨木子珠，樸實無華的簡約設計，蘊含高便利性的小額支付功能，捷運、超商皆適用。曾院長說，有願就有力，盼民眾順利亨通同時，也齊結善緣，為植物人常年服務共盡一份心力。

創世草屯院並指出，每年歲末年終，創世、華山、人安基金會策略聯盟都會辦理寒士吃飽30尾牙，給弱勢朋友年節一餐溫飽，今年邁入第30年，創世和北港武德宮財神廟推出的「珠運通．一卡通念珠」，也同步在今天推出，期盼民眾共同支持響應，為自己求財運，亦回饋弱勢；認助念珠專線：(049)255-1119。

(中時 )