現今為消費者追捧的跨界和SUV世代，四門房車還有其魅力嗎？

房車仍然是載送四個人最好、最舒適、最經濟、最有趣的方式。如果你已經有一段時間沒試過房車，那就來試試這部全新BMW 5系列白金旗艦版吧！我們相信你一定會喜歡它高顏值、數位化滿載內涵的全方位實力......

BMW 530i M Sport白金旗艦版值得細細品味的是以流線、肌理為基調，將近五米的身形與機能兼具的M Sport跑車化套件，展現出具現代感且渾然天成的內斂運動風格。

BMW 5系列絕對是豪華中大型房車的箇中翹楚。不論是大器跑格的身形、質感舒適兼具的開闊乘用空間、前衛科技感的座艙氛圍、豐沛飽滿的新世代節能動力、後輪驅動的駕馭樂趣堅持等造車哲學，無疑都是全新BMW 5系列白金旗艦版令人目不暇給的拿手本事。

型格、機能兼具的M Sport跑車化套件。 雙腎型水箱護罩，除了首次與頭燈整合外，也被賦予了「新任務」。當不需要冷卻空氣時，主動式進氣調節水箱護罩的扇葉便會關閉，讓0.22的風阻係數，不再只是帳面上的漂亮數字。

如同一套講究機能性的運動服一樣，透過M Sport跑車化套件的車頭下氣壩、車側導流氣孔至車尾的下氣壩等，會在車速提升的同時降低來自四面八方的空氣阻力，進而減少油耗與 CO2 排放；當然也有助於效能與駕駛穩定性的全面提升。

來自ＢＭＷ運動跑車部門的前後（245/45R18、275/40R18）配M款專屬胎圈、煞車套件以及跑車化懸吊，更是最給力的專業背書。

前衛、完美升級的全數位虛擬座艙

洗練、俐落的帥氣動感身形，帶進車艙的則是科技含量高的內斂奢華氛圍。從BMW一貫哲學演化而來的豪華、舒適、科技中洋溢著一份獨特、善解人意的車艙氣息，且中控台整體的美學設計，車艙氣氛燈光顏色、搭配、觸感、視覺上等都能給人豪華時尚的嶄新體驗，同時更充滿了實用的機能性。論設計之美、奢華之營造及裝嵌之品質，BMW 5系列都有自己相當獨到的詮釋方式。

從BMW一貫哲學演化而來的豪華、舒適、科技中，洋溢著一份獨特、善解人意的車艙氣息

全新BMW 5系列白金旗艦版全面升級的12.3吋虛擬數位儀錶，能將時速、轉速、原廠衛星導航、智慧駕駛輔助科技、影音專輯封面等資訊，以虛擬數位化方式完整呈現，搭配可顯示導航資訊的全彩車況抬頭顯示器，所有重要行車資訊清晰呈現，將新世代講究的數位化生活體驗，無縫地進一步與車艙接軌。

10.25吋全彩中控觸控式螢幕升級為iDrive 7.0介面，提供了高度客製化且直覺的圖像式操作介面，同時整合目前車界唯一無線Apple CarPlay系統，透過無線藍芽服務與iPhone手機配對，即可在中控螢幕上自由使用iPhone上的電話、音樂、訊息等功能，並可隨時掌握最即時的資訊。

手機無線充電裝置，對於現代人十足依賴的手機續航力，大大提升了便利性。

藉由多重模式、全方位無死角（尤其是3D擬真影像）的360度環景輔助攝影，以及停車輔助功能，大大降低了停車時的門檻及困難度。

提得一提的是，530i M Sport白金旗艦版不僅儀錶檯採Sensatec皮質包覆與黑色頂篷，且全座艙也配備了觸感柔細與極其精緻的頂級Nappa真皮座椅，雙前座舒適型電動座椅搭配的菱格紋縫線設計，時尚高級質感不言而喻。

BMW 5系列車廂有很高的靜肅性，底盤不但具備了高級豪華房車沉穩、厚實感的柔韌吸震性，過濾各種路面亦有很高的素質，再與車室空間及腿部空間充裕的後坐、頂級的皮革質感等，絕對能討好後座的乘客、一點也不失禮。

真皮、消光實木與金屬三種高檔材質，以及harman/kardon環場音響系統等細節，展現了高精密的做工與質感。

打造與未來最近的距離。

已成為用車市場顯學的智慧駕駛系統，BMW則端出最高規格、人性化的智慧駕駛輔助套件。除了可偵測緊急狀況、發出預警提示之外，系統還包括主動防撞輔助系統與行人偵測功能、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助系統、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助等功能，即時主動介入車輛掌控，給予最完備、人性化的安全防護。而智慧停車輔助功能則可透過360度環景輔助攝影、倒車輔助攝影、前後方停車警示系統與自動停車輔助系統，全方位、無死角的輕鬆停妥愛車。此外，自動停車輔助系統可自動執行路邊停車或倒車入庫，駕駛人只要按住排檔桿旁的自動停車輔助按鍵，車輛即可進行自動換檔、轉動方向盤、自動加速減速直至把車停妥，讓駕駛者輕鬆完成路邊停車或倒車入庫。

BMW人性化的智慧駕駛輔助套件，除了可偵測緊急狀況、發出預警提示即時主動介入車輛掌控，給予最完備、人性化的安全防護。

無論行駛在高速公路或一般道路上，主動車距定速控制系統可透過遠距雷達進行自動跟車，並與前車保持自行設定的安全距離。當高速行駛時主動車道維持輔助系統會藉由3D立體攝影鏡頭偵測道路標線，確保車輛維持在原車道行駛。都會市區低速行駛時，壅塞交通輔助系統則會偵測並跟隨前方車輛的軌跡前進，不僅大幅降低駕駛疲勞程度，也建構了一個全天候安全把關的車艙。

當面對如塞車、車行速度緩慢或長途行駛各種路況時，像這種重要卻又單調的工作，正是智慧駕駛輔助套件助你一臂之力的最佳時機，除了提供你適切的行車輔助外，又可大大減輕行車時的壓力。

行路質感與性能兼具的動力新體驗

動力演繹向來就是BMW的拿手絕活，精彩的動能展現，一向也無庸置疑。530i M Sport在動力性能方面當然也不在話下。這具猶如大排氣量飽滿扭力的2.0升汽油引擎，擁有252匹最大馬力、35.7公斤米最大扭力，0-100km/h加速6.1秒即可完成。在一起步即開始湧現，至高轉都未曾有滑落的跡象，搭配Steptronic運動化的八速手自排變速箱，市區行駛時也只用上千餘轉的轉速，因此，乘客極少會受到引擎的干擾，駕駛感十分順暢舒泰。

而車身隨著轉速提升的節奏性速度感，加上引擎運轉時那種機械的順滑感和機械結構的紮實感，引擎聲浪在任何轉速也都極低調，運轉也都很滑溜、順暢；油門踏板在接收到右腳的指令時能夠迅速的作出反應，而當你對油門踏板繼續施壓時，引擎依然毫不吝嗇地送上源源不絕的力道，總之你向油門發號任何指令，這具2.0升引擎都有及時且飽滿的動力回饋，實在令人驚喜、印象深刻。此外，拜這具八速手自排變速箱之賜，不但加速反應乾脆俐落，更沒有轉檔時的頓挫感，營造出的高行車素質，正是高級豪華房車中的上乘體驗。

這具猶如大排氣量飽滿扭力的2.0升汽油引擎，擁有252匹最大馬力、35.7公斤米最大扭力，0-100km/h加速6.1秒即可完成。

前衛、科技滿載的全數位虛擬座艙氛圍，用料講究、組裝細膩的德式豪華質感車艙，提供適切行車輔助、大大減輕行車壓力的人性化智慧駕駛輔助套件等，BMW深諳不進則退的道理，保持最佳狀況、全面進化、一次到位，更是全新BMW 5系列白金旗艦版，再次攻城掠地、大大拉近了與「未來」距離的關鍵因素。

(中時電子報)