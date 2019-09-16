限定男團Wanna One成員朴志訓單飛發展後，與《鬼怪》金旻載、TWICE成員定延的親姊姊孔升妍領銜主演《花黨：朝鮮婚姻介紹所》。今（16日）在首爾舉辦發布記者會。現年20歲的朴志訓是童星出身，曾出演《朱蒙》、《一枝梅》等多部劇集，這次是他事隔8年後再回歸電視劇。朴志訓透露劇中的角色是老么，為了呈現可愛模樣，不只採用現代人的說話方式詮釋角色，還因為該角色平常就喜歡花香味，所以即使在拍戲現場也會噴大量香水讓自己入戲。一旁演員邊佑錫聞言立即頻頻點頭，吐槽說因為香水味太重，都快覺得自己的鼻子不見了。

《花黨：朝鮮婚姻介紹所》演員朴志訓。（friDay影音提供）

演員孔升妍也透露以前大多是和前輩們一起拍戲，但這次大多是弟弟，而且都是很體貼的弟弟，所以拍戲時覺得很可靠，孔升妍在該劇飾演比男人更像男人的潑辣姑娘，因此多以褲裝造型亮相，然而拍久了出現後遺症，換上裙裝反而會覺得不自在，這段軼事也成為了本劇的趣聞之一。

《花黨：朝鮮婚姻介紹所》演員孔升妍（friDay影音提供）

此外，韓媒問起朴志訓對自己作品緊接邕聖祐的戲登場有何感想，他表示兩人先前已約好要一起加油，對自己的表現很有信心，他更自爆其實拍第1集時的天氣相當炎熱，卻因為戲服太精緻，即使布料很厚也想再多穿一陣子，讓全場笑聲不斷。該劇講述身為朝鮮君王為了守護初戀，找來全城最厲害的「花黨三人幫」合作，並展開一場婚姻介紹所的騙局。台灣friDay影音明（17日）起每周二、三上午10點獨家跟播。

(中時 )