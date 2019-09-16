索羅門執政黨票選通過轉向與中國大陸建交，可能將在明天正式宣布與我斷交。國民黨立委許毓仁諷刺蔡英文總統已經變成「斷交總統」，他更提醒政府必須注意海地的邦交，根據當地媒體所報導，可能近期也會有邦交危機發生。

許毓仁說，蔡英文第一任還沒做完就已經跟6個國家斷交，如果在讓她當一任，邦交國豈不是只會剩下個位數？蔡英文做成這樣，已經可以稱她為「斷交總統」了，當邦交國數量不斷下降，將會嚴重影響我僅存國際發聲權益，邦交國狀況如何，下週即將召開的聯合國大會看看有幾個邦交國幫我們發聲就知道了。

許毓仁更提醒蔡政府，海地的邦誼也有鬆動問題，中國大陸正在積極向海地招手，因為海地是中國大陸加勒比海經濟戰略重要的一環，下一個斷交國相當有可能就是海地，蔡政府應該提高警覺。

國民黨立委廖國棟則說現在兩岸關係處於休克狀態，外交怎麼可能會好，蔡英文上任已經斷交6個邦交國了，「蔡英文總統，外交除了買香菸還會做什麼？民進黨不倒，台灣會全倒。」

(中時 )