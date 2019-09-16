日本歌手安室奈美惠去年於出道日9月16日告別演藝圈，Apple Music在引退一週年紀念日宣佈獨家推出她所有的音樂錄影帶，近百支影像讓歌迷一次看個夠，從〈Body Feels EXIT〉到〈Just You and I〉等單曲，名曲〈SWEET 19 BLUES〉、〈CAN YOU CELEBRATE?〉當然也包含在內，她和其他歌手合作的影像也沒錯過，可一睹女神各時期風采。

安室不斷立下其他歌手難以突破的新高牆，最後的精選輯「Finally」上市至今賣破243萬張，最後的巡迴演唱會影像作品也達到180萬套，Apple Music在今年6月獨家上架安室奈美惠所有音樂作品，僅僅用7天就締造日本藝人在該平台最多點擊次數紀錄。

即使已引退一年，安室的新聞依然不斷，家鄉沖繩宜野灣市嘗試為她申請「安室奈美惠之日」，可惜日本紀念日協會未通過提案，但因安室最後一場演唱會在故鄉舉行，當地已被粉絲視為「聖地」，政府依然為她在昨日於海灘舉行大型煙火活動，還設置愛心型郵筒，吸引眾多歌迷朝聖。雖主辦單位強調安室本人不會出席，但有網友近日在沖繩拍到穿著黑色休閒長洋裝的安室。

(中時 )