日本歌手安室奈美惠去年於出道日9月16日告別演藝圈,Apple Music在引退一週年紀念日宣佈獨家推出她所有的音樂錄影帶,近百支影像讓歌迷一次看個夠,從〈Body Feels EXIT〉到〈Just You and I〉等單曲,名曲〈SWEET 19 BLUES〉、〈CAN YOU CELEBRATE?〉當然也包含在內,她和其他歌手合作的影像也沒錯過,可一睹女神各時期風采。

安室不斷立下其他歌手難以突破的新高牆,最後的精選輯「Finally」上市至今賣破243萬張,最後的巡迴演唱會影像作品也達到180萬套,Apple Music在今年6月獨家上架安室奈美惠所有音樂作品,僅僅用7天就締造日本藝人在該平台最多點擊次數紀錄。

即使已引退一年,安室的新聞依然不斷,家鄉沖繩宜野灣市嘗試為她申請「安室奈美惠之日」,可惜日本紀念日協會未通過提案,但因安室最後一場演唱會在故鄉舉行,當地已被粉絲視為「聖地」,政府依然為她在昨日於海灘舉行大型煙火活動,還設置愛心型郵筒,吸引眾多歌迷朝聖。雖主辦單位強調安室本人不會出席,但有網友近日在沖繩拍到穿著黑色休閒長洋裝的安室。

(中時 )