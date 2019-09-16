中秋連假剛結束，1名40歲上班族女性，因為連假不想出門玩，因此選在這段期間追劇，3天看完快40集。因視力模糊、眼睛紅腫畏光。到醫院就醫才發現，她因為用眼過度導致青光眼。

衛福部桃園醫院眼科主任醫生蔡文淵表示，當眼內壓超過組織能承受的程度時，會發生視神經萎縮、視野缺損，若不治療就會造成失明，而這種視力喪失，是無法復原的。若是得到急性的青光眼症狀，則會有頭痛、眼睛痛、噁心、想吐、燈光周遭有紅暈，若是慢性青光眼則因為症狀不明顯，晚期視野會有缺損。

部桃護理師葉思嘉則建議，預防青光眼最好每天戶外活動2至3小時，若是用眼30分鐘，就要休息10分鐘，讀書時光線要保持35至45公分距離，每年定期1至2次視力檢查。至於未滿2歲的兒童，要避免看螢幕，2歲以上3C產品使用不超過1小時。

蔡文淵也說，因為青光眼帶來的視神經損傷是不可逆的，也是世界衛生組織統計中，成年人失明的第2主因。他解釋，因為青光眼初期沒有明顯症狀，不容易自我察覺，才會建議定期檢查視力。民眾也可以透過散步、游泳、慢跑、單車等運動，可以幫忙降低眼壓。也要避免閉氣用力，才不會讓眼壓升高。

(中時 )