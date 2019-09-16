索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞今天召開內閣會議討論是否與中華民國斷交，內閣會議最後同意執政聯盟黨團會議表決下，有27票支持索國邦交轉向，0票反對，6票棄權，決定中斷與台灣的關係，與中國建交。我外交部六點半舉行正式記者會回應，總統蔡英文也將在晚間7時30分親上火線，對外說明台索斷交一事。

索羅門若與我國斷交，將是蔡英文總統上任來的第6個斷交國。之先斷交國家是聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多。

(中時電子報)