索羅門斷交 蔡英文19：30親上火線說明 18:352019/09/16 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台索外交生變。圖為2017年蔡英文總統在索羅門群島前總理蘇嘉瓦瑞陪同下，在索國視察台灣醫療團隊和國合會成果。（中央社資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞今天召開內閣會議討論是否與中華民國斷交，內閣會議最後同意執政聯盟黨團會議表決下，有27票支持索國邦交轉向，0票反對，6票棄權，決定中斷與台灣的關係，與中國建交。我外交部六點半舉行正式記者會回應，總統蔡英文也將在晚間7時30分親上火線，對外說明台索斷交一事。 索羅門若與我國斷交，將是蔡英文總統上任來的第6個斷交國。之先斷交國家是聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多。 (中時電子報) #斷交 #會議 #蔡英文 #索羅門 #內閣 也許您會感興趣 推薦閱讀 索羅門總理談斷交好無情？蔡英文：努力中 10:072019/09/12 政治 被索國總理批評無用 藍委：這種邦交還要？ 13:312019/09/12 政治 台索斷交在即？蔡英文：還在努力當中 13:322019/09/12 政治 民進黨外交無能 04:092019/09/13 論壇廣場 索國若轉向 南太骨牌恐倒 04:102019/09/13 國際大事 韓蔡民調高低？網民po圖說話 20:222019/09/13 政治 台灣無用論 04:092019/09/14 論壇廣場 初選的血還在滴 蔡賴會破局 02:442019/09/15 政治要聞 聯美抗北京護外交 癡人說夢 04:102019/09/16 論壇廣場 不只有錯怪前朝！蔡這番話遭譏：連口號都是馬英九的 15:552019/09/16 政治 政治熱門新聞 彭文正再爆蔡論文猛料！網嘆：太天真了... - 政治 「滅韓計劃」？ 學者曝小英在下一盤大棋 - 政治 外交部宣布與索羅門斷交 全面停止雙邊合作計畫 - 政治 - 工商 明截止 己4組申請登記正副總統被連署人！未見郭董 - 政治 論文門戰起來！財經女神槓上彭文正 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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