索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞16日召開內閣會議，決定中斷與台灣的關係，與大陸建交。外交部長吳釗燮晚間6點半召開記者會，宣布與索國斷交。即日起終止與索國外交關係、撤大使館，並要求索國駐台人員。

索國內閣會議同意執政聯盟黨團會議今天稍早的表決結果，有27票支持索國邦交轉向，0票反對，6票棄權。索羅門若與台灣斷交，將是總統蔡英文2016年5月上任後第6個與我國斷交的國家。

吳釗燮譴責索國評估報告不實，並譴責大陸在選舉期間企圖干預，台灣不會因此低頭。

(工商 )