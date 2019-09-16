外交部長吳釗燮宣布與索國斷交 18:362019/09/16 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 索羅門群島執政黨召開核心會議，經投票以27：0無異議通過與台灣斷交。(圖/中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞16日召開內閣會議，決定中斷與台灣的關係，與大陸建交。外交部長吳釗燮晚間6點半召開記者會，宣布與索國斷交。即日起終止與索國外交關係、撤大使館，並要求索國駐台人員。 索國內閣會議同意執政聯盟黨團會議今天稍早的表決結果，有27票支持索國邦交轉向，0票反對，6票棄權。索羅門若與台灣斷交，將是總統蔡英文2016年5月上任後第6個與我國斷交的國家。 吳釗燮譴責索國評估報告不實，並譴責大陸在選舉期間企圖干預，台灣不會因此低頭。 (工商 ) #斷交 #會議 #外交 #台灣 #內閣會議 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜主張裡子外交 推廣產業與醫療到國外 13:372019/09/12 政治 美澳動作 激化台索斷交 04:102019/09/15 時論廣場 索媒：索羅門準備驅逐台灣大使與陸建交 09:422019/09/16 國際 台索傳將斷交 總統府：盡努力維繫邦誼 12:482019/09/16 政治 鞏固索羅門邦交 外交部將宣布新援助計畫 15:482019/09/16 政治 陸擁基建金融資源 陸學者：索國拿台錢照斷邦交 16:432019/09/16 兩岸 陸學者：索國表態自相矛盾 北京看準南太戰略利益 17:192019/09/16 兩岸 索羅門群島執政黨投票無異議通過 與我國斷交 17:472019/09/16 政治 外交部宣布與索羅門斷交 全面停止雙邊合作計畫 18:012019/09/16 政治 索羅門斷交 蔡英文19：30親上火線說明 18:352019/09/16 政治 政治熱門新聞 彭文正再爆蔡論文猛料！網嘆：太天真了... - 政治 「滅韓計劃」？ 學者曝小英在下一盤大棋 - 政治 外交部宣布與索羅門斷交 全面停止雙邊合作計畫 - 政治 - 工商 明截止 己4組申請登記正副總統被連署人！未見郭董 - 政治 論文門戰起來！財經女神槓上彭文正 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。