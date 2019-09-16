一輛載送磁磚的大貨車今下午4時許，行經新北市鶯歌區鶯桃路301號時，疑因斜坡處轉彎重心不穩，車上大量磁磚掉落，對向2台機車閃避不及當場摔車，所幸3名騎士皆意識清醒，僅輕微擦傷，未遭掉落磁磚砸傷，目前已送往三峽恩主公醫院救治。

（讀者提供/吳家詮傳真）

一輛載送磁磚的大貨車今下午4時許，行經新北市鶯歌區鶯桃路301號時，疑因斜坡處轉彎重心不穩，車上大量磁磚掉落，導致對象2輛機車摔車。（翻攝照片／許哲瑗新北傳真）

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