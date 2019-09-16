貨車轉彎過大磁磚瀑布狂瀉 騎士嚇到摔車 19:162019/09/16 中時 許哲瑗 、 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一輛載送磁磚的大貨車今下午4時許，行經新北市鶯歌區鶯桃路301號時，疑因斜坡處轉彎重心不穩，車上大量磁磚掉落，導致對象2輛機車摔車。（翻攝照片／許哲瑗新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一輛載送磁磚的大貨車今下午4時許，行經新北市鶯歌區鶯桃路301號時，疑因斜坡處轉彎重心不穩，車上大量磁磚掉落，對向2台機車閃避不及當場摔車，所幸3名騎士皆意識清醒，僅輕微擦傷，未遭掉落磁磚砸傷，目前已送往三峽恩主公醫院救治。 （讀者提供/吳家詮傳真） 一輛載送磁磚的大貨車今下午4時許，行經新北市鶯歌區鶯桃路301號時，疑因斜坡處轉彎重心不穩，車上大量磁磚掉落，導致對象2輛機車摔車。（翻攝照片／許哲瑗新北傳真） (中時 ) #鶯歌 #磁磚 #騎士 #大貨車 #301 #恩主公 也許您會感興趣 推薦閱讀 自小客撞休旅車 重機騎士無辜遭壓命危 10:242019/09/13 社會 蔡英文士林宮廟參拜 場外轎車撞重機騎士不治 12:202019/09/13 社會 「風」騎士撞小黃 騰空摔路面翻滾5圈 13:352019/09/13 社會 大貨車西濱挫鐵屎 6車輾過慘爆胎 17:072019/09/13 社會 仁愛分局員警熱心協助 韓籍騎士順利登山 感激之情溢於言表 02:582019/09/14 生活 想起韓國瑜「莫忘世上苦人多」 補教名師高國華撤告 15:512019/09/14 社會 中秋悲歌 機車直直對撞1死1重傷 17:062019/09/14 社會 泥雕Cosplay 鶯歌陶博館嗨翻中秋 04:102019/09/15 地方新聞 國一林口段7車連環撞 7輕傷2重傷回堵3公里 08:272019/09/16 社會 國道1北上42.3連環車禍 事故排除 10:402019/09/16 社會 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 國一林口段7車連環撞 7輕傷2重傷回堵3公里 - 社會 北京女兵來台 深夜載客救命 - 社會 陸資聘台人在台開博弈公司 年撈216億 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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