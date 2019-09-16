南太平洋島國索羅門群島於台灣時間16日召開內閣會議，決定和中國建交，與我國斷交。民進黨立委蔡適應表示，索羅門群島會宣布與台灣斷交，大家心知肚明是因為中國與所羅門群島有金錢援助協議，除非台灣願意加碼，但若不走金援外交是台灣未來的外交方針，那麼與索羅門群島斷交也是必然的結果，遲早會發生。

此外，蔡適應也提到，中國與索羅門群島建交後，對當地的地緣政治勢必會產生影響，美國及鄰近國家不可能會坐視不理，台灣未來要關注的是隱藏在底下的國際政治的問題。最後，蔡適應也認為，多年來台灣人民也厭倦了採取金援外交的外交方針，未來台灣的外交發展，倒不如就順其自然。

立委陳亭妃也提到，索羅門群島與我國斷交，是因為受到中國用金錢外交攻勢被迫表態。陳亭妃認為中國越壓縮台灣與邦交國的關係，反而會激起台灣人民的團結。年底的選舉，越能代表台灣主權地位的政黨，將越能得到人民信任。

立委王定宇在臉書發表看法指出，美國政府動用副總統彭斯遊說，澳洲祭出利多，仍然面對可能的外交變局，可見中國的「拉力、誘因」之大。王定宇認為，目前要做的是，持續觀察索國外交事件，是否會有外交上，對台灣後續的正向或負向連鎖反應。

(中時 )