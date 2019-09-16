看上台灣的高端「人才」技術，刑事局電偵大隊第三隊，發現大陸資金在台灣台中市七期商辦大樓成立2家資訊服務公司，其實是一條龍式博弈公司，架設網站供大陸賭客線上簽賭，1年來接受賭客簽注賭金達216億台幣，11日動員上百名警力，帶回劉姓台灣辦公室負責人及含7名大陸人士共74名涉案員工，全案依賭博罪移送，並繼續追查是否涉及洗錢。

刑事局電偵大隊第三隊108年7月間，網路巡查發現，內容包含運動賽事簽賭、真人視訊、電子遊戲博弈的大陸博奕網站「bet365」，疑似透過以台灣人掛名的方式，在台灣成立「桔子數位」與「螞蟻數位」2間分工完備的博弈公司，分別負責客服及技術，從底層技術的遊戲串接、網站排行優化、賭博網站維護、美工設計，一直到賭奕遊戲推廣、攬客、客服中心等，以一條龍方式包辦所有工作，並以鎖IP的方式，僅供大陸賭客下注。

刑事局電偵大隊第三隊，偵破大陸博弈公司，在台成立公司，掛羊頭賣狗肉，實際從事博弈網站，查獲215支員工所用的手機。（黃國峰攝）

專案小組蒐證發現，大陸博弈業者，會在大陸境外設置營運據點，一方面是看上台灣在工程技術、線上客服方面人才充沛，另一方面可以此規避當地公安的追緝，大陸金主以優於業界三成的月薪及比勞基法更好的福利，招募台灣資訊工程師、美工、客服人員等，而台籍幹部每月還可分紅7、8萬，大陸方面每月會派4、5名督導來台探視4、5天，並不定期派幹部來台訓練員工，初估光薪資每月要花費500萬，若加上其在該商辦租下二間各約2、3百坪的辦公室，估計成立二年來就花費一億多元。

由於該商辦大樓，門禁控管嚴謹，一樓進出需門禁卡，樓上辦公區還需按捺指紋，專案小組11日出動上百名警力，先取得門禁卡上樓後埋伏，等到該公司員工上廁所時，才趁隙湧入，一舉逮補含7名剛好來教育訓練的大陸人士等共74名嫌犯，查扣電腦主機、螢幕、筆記型電腦等500多台、行動電話215支、伺服器2台、監視器主機2台、門禁管制器1組、點鈔機1台及現金28萬7800元，警方初步清查近一年賭資逾人民幣50億元，約新台幣216億元。

全案警詢後依賭博罪將74人移送台中地檢署偵辦，檢方訊後，劉姓台灣辦公室負責人30萬元交保，其餘涉案員工20萬至3萬元不等金額交保。

警方呼籲，民眾求職若有疑義，應多方求證，不要貪圖蠅頭小利卻賠上大好前程，亦不允許任何境外勢力以台灣作為犯罪據點，警方必會加強查緝以維護社會秩序。

刑事局電偵大隊第三隊，偵破大陸博弈公司，在台成立公司，掛羊頭賣狗肉，實際從事博弈網站，查獲大批電腦主機設備。（黃國峰攝）

(中時 )