彰化縣秀水鄉陝西村八堡第一東圳堤岸道路，暴雨掏空路基，擋土牆崩落如碎石坡，危及人車通行，縣長王惠美等前往會勘。（吳敏菁攝）

彰化縣秀水鄉陝西村八堡第一東圳堤岸道路，暴雨掏空路基，擋土牆崩落如碎石坡，危及人車通行，縣長王惠美等前往會勘。（吳敏菁攝）

彰化縣秀水鄉陝西村八堡第一東圳是秀水通往鹿港重要的灌溉系統，堤岸道路也是陝西村對外交通要道，8月歷經幾場豪大雨，掏空地基，整座堤岸崩塌如碎石坡，危及人行交通安全，縣長王惠美16日會勘指示，打掉重作更安全道路。

秀水鄉八堡第一東圳堤岸道路為陝西村與大村鄉之間村里的聯絡道路，供農民耕作及居民運輸往來，但道路面層已經老化破損，多次修補成效仍有限，8月15日豪雨，更使得路基土壤流失掏空，擋土牆轟然坍塌100公尺，形成險峻的碎石坡，危及過往人行和車輛生命財產安全。

王惠美16日上午前往在秀水鄉長林英嘉陪同下前往會勘，林英嘉表示，第一時間接到消息就全面封路，感謝縣府第一時間就應允協助，王惠美表示，會配合公所儘速修復，因為是地基出狀況，需要重新設計，縣府會以最快的速度協助公所辦理發包施工。

這次工程將打掉既有損壞擋土牆，新設懸臂式擋土牆約217公尺，並鋪設碎石級配回填整平改善路基，刨除既有路面後重新鋪設瀝青混凝土，以保障居民通行往來及農產耕作運輸安全，長217公尺，寬6公尺，工程總經費776萬元。預計工期約90日曆天。

(中時 )