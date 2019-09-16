枋寮鄉東海村民16日不滿連日聞「尿味」到廢棄工廠抗議，而環保局長顏幸苑（中）也到場關心，除承諾要求承租人覆蓋棄土避免繼續化學反應外，也將儘速檢驗是否有其它重金屬超標。（謝佳潾攝）

枋寮鄉東海村民16日不滿連日聞「尿味」到廢棄工廠抗議，而環保局長顏幸苑（左）也到場關心，除承諾要求承租人覆蓋棄土避免繼續化學反應外，也將儘速檢驗是否有其它重金屬超標。（謝佳潾攝）

枋寮鄉東海村民16日不滿連日聞「尿味」到場抗議，而廢棄工廠雖大門深鎖，但仍可從隙縫中看見囤積廢土、鋁渣。（謝佳潾攝）

枋寮鄉東海村民過了個悲傷中秋節，因附近一處廢棄工廠在整地時不僅排出刺鼻惡臭味，還意外揭露囤積至少20年的鋁渣，居民16日不滿連日聞「尿味」到場抗議，除要求業者、環保局盡速解決外，也怒嗆政府不要只抓老百姓燒樹枝、而放任商人胡作非為。

廢棄工廠位在屏南工業區近民宅處逾20年，附近住戶從不知它作何用，只見一直囤積裝有東西的太空包，2年前工廠遭法拍易主，近期新地主租給太陽能業者使用，而業者為種電在14日進行整地，不料竟整出令人傻眼的大麻煩。

太陽能業者在開挖廢土準備整地時，因擔心塵土飛楊而開始灑水，不料因廢土參雜鋁渣成分，在化學作用下產生刺鼻「阿摩尼亞味」並冒煙，且臭味還飄散到附近住家，住戶不僅聞「尿味」臭到受不了，還有人因而氣喘發作。

大家忍受整晚臭味後，原以為沒事了，不料隔天一場大雨後噩夢再次來臨，因此決定16日集結眾人力量到場抗議，要求業者及環保局盡速解決。環保局則表示，15日已先派人到場查看，發現工廠囤積高達上千噸的廢土疑為鋁渣，已採樣調查。

環保局長顏幸苑說，已要求業者覆蓋棄土避免持續化學作用飄散臭味，同時也將儘速檢驗是否有其它重金屬超標。但對於環保局的處置，多數居民無法接受，林姓民眾擔憂官方又將草草了事，抗議時直嗆環保局不要只欺負老百姓而不敢動商人，農民只是燒樹枝就被重罰，這件事絕對不能輕易放過。

(中時 )