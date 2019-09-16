鹿港、和美頂番婆地區，歷經半世紀發展，蓋滿密密麻麻工廠，全國一座示範區要從這裡推動，縣府公告「擬定彰化水五金田園生產聚落特定區計畫」案計畫範圍圖，已正式公開徵求意見並將舉辦座談會。（彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

為解決農、工混雜亂象，全國首座田園化生產聚落示範區邁出第一步，彰縣府公告「擬定彰化水五金田園生產聚落特定區計畫」範圍圖785公頃；縣府指出，半世紀來發展，鹿港頂番婆農業區蓋滿密密麻麻工廠，透過新訂都市計畫，讓土地合法、公共設施更完善。

彰化縣政府公告全縣最大規模土地變更，也是全國首座田園化生產聚落，範圍界定，由彰24線、彰26線、麻剪溝排水、頭汴圳、安東二排水、洋仔厝排水、東西二圳排水、田尾排水、頭前厝排水、頭庄巷及頂草路2段421巷，合計785公頃，整合周邊土地達1000公頃。

據經濟部估計，台灣水五金產值超過600億元，鹿港頂番婆廠商就佔8成以上，且逾8成的廠商集中該地區，形成重要的產業聚落。

縣府建設處長劉玉平表示，頂番婆765家工廠，合法登記378家、臨時工廠登記93家、未登記工廠294家；金屬製品製造就占442家，初估就業人數超過4000人，年產值約500億元，為台灣水五金產業重鎮。

縣府指出，設立工廠土地近80％位於非都市土地的特定農業區，土地利用現況與原分區規劃已經完全不同，希望透過新訂都市計畫方式，劃設產業用地，落實土地合理利用。

這個計畫具指標性意義，能否有效解決農地種工廠亂象？環團憂心，偌大農地硬是搶蓋「違章」，等待變更升值，更值得有效祭出防範措施。建設處強調，新訂都市計畫並非全劃入工廠建地，仍保留相當公共設施和公園綠地，整體提升生活機能。19日下午2時30分在鹿港鎮公所依程序舉辦公開座談會。

(中時 )