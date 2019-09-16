台中市潭子區的「寶熊漁樂碼頭」，將在10月21日正式開幕！開幕前祭出超優惠活動，即日起至10月30日止，成功加入「寶熊漁樂碼頭」官網會員，並於試營運期間線上預約來館，「寶熊漁樂碼頭」將招待您免費入場，每人最多可攜3位親友同享優惠。

寶熊漁樂碼頭即日起，每週五、六、日搶先開放部分場域供官網會員線上預約來館體驗『3D海洋劇場』、『虛擬釣場』及『魚拓DIY』；週五再加碼加開三樓『觀光工廠導覽』，是個適合所有年齡層的觀光景點。試營運期間適逢中秋連假，預約人潮超出館方預期，連假三天共開15場體驗遊程，場次場場爆滿，甚至到9月底的假日場次也是一位難求，讓館長吳德利直呼「遊客可以更加期待寶熊漁樂碼頭新場域所帶來的視覺震撼！」

10月起，館內1樓『漁村商店街』將加入知名連鎖咖啡廳品牌「丹堤咖啡」與特色伴手禮、文創商品、冰品之販售；2樓『釣魚故事館』展區規模擴大，增設海洋教育區、釣魚情境區、漁輪展示區，堪稱2019最值得期待的觀光工廠。

試營運間場次供不應求之狀況，寶熊漁樂碼頭特別於官方臉書粉絲團公開應對措施：『10／1-10／30將開放周一至周日場次，供官網會員搶先體驗(場次依官方公告為主)』，就是希望讓所有會員都能享受到寶熊漁樂碼頭的回饋，不怕玩不夠，只怕玩不完！

寶熊漁樂碼頭指出，民眾除可預約寶熊漁樂碼頭二樓展區來了解釣具製作、釣魚活動與海洋議題外，結合餐飲、購物與休閒娛樂的複合式商場更是本次亮點之一！在展區逛累了、玩累了還能至一樓餐廳稍作休憩，外地遊客更可以逛逛伴手禮。還在找有趣又能增加知識的親子景點？寶熊漁樂碼頭絕對是您休假日安排一家大小出遊的首選。

(中時 )