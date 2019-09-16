蠟筆小新、花輪都是她！「台灣第一配音員」癌逝

台灣資深配音員蔣篤慧今（16）日傳出逝世消息，享年49歲。一早由一個臉書粉專「VOICES音伉網」率先公布此消息，但下午遭到家屬與「三金司儀」賈培德怒斥，這個粉專未經家屬同意下公布蔣篤慧過世消息，氣得他發文大罵痛批「拿別人血暖自己。」

台灣知名《蠟筆小新》配音員蔣篤慧傳出逝世消息，享年49歲。（合成圖／翻攝自蔣篤慧臉書、蠟筆小新粉專）

資深配音員也是蔣篤慧好友的賈培德在粉專怒批第一時間公布蔣篤慧死訊的「VOICES音伉網」，「由一個非親非故的粉專發布過世消息感覺有點怪，於是我私下傳訊息問了篤慧的家人。果然，音伉網是在未得到家屬同意下擅自公布篤慧過世的消息的。音伉網的粉專只有一千六百多位粉絲，那篇貼文就有一千五百次分享與兩千三百個讚。我想很難不懷疑，他們是藉著消費篤慧的過世，來為自己打知名度。」更引用《甄嬛傳》中甄嬛與安陵容的對白，「再冷，也不該拿別人血暖自己。」

賈培德在臉書上痛批第一時間公布蔣篤慧死訊的臉書粉專，如今雙方文章都已刪除。（圖／翻攝自賈培德臉書）

VOICES音伉網隨後做出回應。（圖／翻攝自VOICES音伉網臉書）

對此，該臉書也隨後發文寫下，「在配音員德仔還沒有發文前，我們已找篤慧家屬告知我們發文造成他們困擾感到抱歉。也感謝家屬體諒了解我們的傷痛，跟我們說沒事。在最後還是讓事情回歸平靜。」

(中時電子報)