圖書館不只是讀書，還可以免費學習3D列印。隨著STEM素養及108課綱新時代的來臨，為了讓青少年朋友獲取新知、掌握數位流行潮流，新北市立圖書館特別變身創客教室，推出免費的3D列印學習課程，除了提供3D印表機，同時邀請到專業領域的達人和專家分享、教學，邀民眾一起體驗最新科技。

108學年度新課綱中，科技領域是國、高中必修，因應新的學習及潮流趨勢，新北市圖結合學校的創客教育，除了提供書籍、影音等各式自學教材，更特別延伸，推出一系列免費3D列印學習課程，除了告訴學生與家長3D 列印的相關知識與趨勢，讓一般大眾能用輕鬆有趣的方式了解現今最盛行的3D列印，並以實作教學的方式，不同於一般上課理論，讓青少年朋友可以實際親身體驗，一步步學會3D 建模的技巧。

新北市圖青少年3D列印系列課程內容包括：9月21日「手機3D列印．行動．印．生活手機修圖」（板橋四維分館B1星空劇場），邀請到開發史上第一台行動 3D 列印機的台科三維T3D技術長陳定閒博士，和大家分享如何以手機輕鬆滑一滑，即能列印出3D作品；9月21日「認識3D列印，輕鬆入門」（總館5樓研習教室），網路電台廣播「宅宅出音」主持人廖宇潔，將告訴青少年朋友如何將3D列印技術應用在不同的產業上，深入了解現今科技界最盛行的3D列印趨勢與應用；9月28日「3D龍頭造型製作」（總館5樓多媒體教室)），則將教青少年朋友實際體驗3D繪圖，並得到自己畫的3D列印小作品，帶給學生們全新的創意感受。

10月青少年分館、11月新莊分館、12月三重分館並將陸續開課，9月21、28日「認識3D列印，輕鬆入門」與「3D龍頭造型製作」即日起報名，名額有限，額滿為止，詳細課程資訊與報名方式可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw／）或電洽（02）29537868。

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