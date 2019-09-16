A cracking backhand by @Mizutani__Jun wins Point of Day 3 presented by STIGA Table Tennis!



Check out this amazing shot against Liang Jingkun in the Quarter-finals of the Men's Singles at the 2018 #ITTFGrandFinals! pic.twitter.com/APWP7d3vy1 — ITTF World (@ittfworld) 2018年12月16日

水谷隼曾經是日本桌壇一哥，但由於視力問題導致狀態連年下滑，如今他坦承需要一副好的墨鏡，才有機會與丹羽孝希爭奪明年東京奧運門票。

日本目前最有可能拿到東奧門票的球員分別是張本智和和伊藤美誠，水谷隼與丹羽孝希將爭取另一席男單資格，而平野美宇則是與石川佳純拚搶另一張女單入場券。

由於國際桌球總會在最近兩年將場邊傳統看板換成LED看板，這對於曾做過眼角膜手術的水谷隼而言是一項嚴苛考驗。

由於LED燈的閃爍變化不定，導致水谷隼經常看不到對手揮擊過來的球，不得不在比賽的時候戴上眼鏡避開強光照射，可惜效果不如預期，國際賽成績直直落，和丹羽孝希之間的積分差距也迅速縮小，一不小心就會被超越。

水谷隼並沒有參加目前正在印尼舉行的亞錦賽，巴拉圭公開賽也沒有報名，為的就是準備全新的秘密武器墨鏡，只要合適並且視力獲得改善，那麼他還有機會一拚，否則就只能眼睜睜看著奧運門票落入丹羽孝希的手中。

(中時電子報)