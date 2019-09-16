曾4連霸的前立委楊麗環坦言台北市長柯文哲3月曾來拜會，互相交流意見，但面對柯布局立委策略採「報復式提名」卻不能認同，強調她從政理念是從良善出發、為了讓大家有更好的生活，直言：「台灣民眾黨不符合我理想中的政黨！」至於下一步仍未鬆口，抬轎和坐轎都有可能。

前立委楊麗環去年底競選桃園市長失利後，仍不間斷經營臉書、Line群組與網友互動，也不時發表時事評論，上月起臉書小編甚至貼出她過去4連霸立委的桃園選區立委選聞，引起許多網友關切她的動向，支持者紛紛留言建議「以無黨籍直接參選」，甚至呼籲「加入台民黨拚看看」，加油勸進聲不斷。

楊麗環感謝民眾支持，對於下一步仍未有定論，賣關子笑道：「主角還沒出現在舞台！」要等第三組總統、副總統人馬正式出現後，才會決定去向，不一定要坐轎、也能抬轎。

面對勸進台民黨，楊麗環斬釘截鐵表示：「完全沒有思考！」她說自己不是政治世家，不需要政治勢力，（台民黨）不符合她理想中的政黨，因此不會加入。

她也透露柯文哲在今年3月有來諮詢，她也給予很多建議，包括自己跳出來選總統可能會困難重重，步上韓國瑜後塵，拿到市長選票卻又想走別的路，市政難周全，無法跟選民交代，且總統大選需要經費跟人脈，全面性讓每個階層選民了解，不像區域性選舉個人勤跑宣傳、曝光就夠。

她建議柯文哲先組黨，找個強壯母雞，蓄積後市長的政治力，但也因此會跟其他黨派對立、遭排擠，不過她也提到，曾建議柯4月先成立基金會和國政顧問團，「大軍未到、糧草要先行」，可惜未被採納。

(中時 )