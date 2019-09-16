南庄鄉立圖書館建於1991年，因年久失修獲經費補助進行整建工程，經1年多工時，16日縣長徐耀昌等人揭牌啟用，除更新設備外更規畫0至5歲及青少年閱讀專區、無障礙電梯、幼齡親子推車等，打造舒適友善的閱讀環境。

南庄鄉立圖書館建築與內部結構老舊，屋頂、窗戶等出現漏水現象，去年獲教育部與縣府補助，鄉公所自籌經費，歷時1年多整建工程，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、苗栗縣議會議長鍾東錦、鄉長邱梓增、等人16日揭牌啟用。

圖書館增設賽夏語意思即「讀書的地方」，受原民會委員肯定。縣府教育處指出，圖書館1樓規畫流通服務櫃檯、閱報與期刊雜誌區、0至5歲嬰幼兒閱讀專區及新書展示區等，並分眾設計幸福閱讀專區和多元文化區，陳列0至9歲兒童文學及多元文化書籍。

2樓則有青少年閱讀專區，協請南庄國中教師團隊挑選適合國中學生的閱讀讀物以及視聽設備的研討會議教室，另有無障礙電梯、親子推車等，打造友善閱讀空間。

徐耀昌表示，三灣、南庄圖書館每人借閱冊數分居全台第一及第七名，盼整建後的環境提升閱讀風氣、強化學子競爭力，打造文學創作搖籃。

(中時 )